у слов тополе и моли разные окончания так ...?

Русский язык
у слов тополе и моли разные окончания так ...?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тополь-нулевое окончание моль-нулевое окончание
Гость:
топол-корень е- окончание мол-корень и - окончание
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