В зоопарке живут 28 хищников,из них 8 тигров и9 львов,а остальные-пантеры,сколько пантер в зоопарке, реши задачу разными способам
Математика
В зоопарке живут 28 хищников,из них 8 тигров и9 львов,а остальные-пантеры,сколько пантер в зоопарке, реши задачу разными способам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-8-9=11 пантер в зоопарке
Гость:
1 способ 1) 28-8-9=11 пантер в зоопаке. 2 способ 1) 8+9=17 тигров и львов. 2) 28-17=11 пантер в зоопарке
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