В зоопарке живут 28 хищников,из них 8 тигров и9 львов,а остальные-пантеры,сколько пантер в зоопарке, реши задачу разными способам

Математика

В зоопарке живут 28 хищников,из них 8 тигров и9 львов,а остальные-пантеры,сколько пантер в зоопарке, реши задачу разными способам

Автор: Гость