Есть куб. Найти 2a+3b-c- количество его вершин, рёбер и граней соответственно? О ЧЕНЬ СРОЧНО
Геометрия
Есть куб. Найти 2a+3b-c- количество его вершин, рёбер и граней соответственно? О ЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а- количество вершин(у куба их 8) b-количество ребер(у куба их 12) с- количесво граней( у куба их 6) Тогда 2*8 + 3*12 - 6=16+36-6=46 Ответ:46
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