Есть куб. Найти 2a+3b-c- количество его вершин, рёбер и граней соответственно? О ЧЕНЬ СРОЧНО

Геометрия
Есть куб. Найти 2a+3b-c- количество его вершин, рёбер и граней соответственно? О ЧЕНЬ СРОЧНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а- количество вершин(у куба их 8)  b-количество ребер(у куба их 12) с- количесво граней( у куба их 6) Тогда  2*8 + 3*12 - 6=16+36-6=46 Ответ:46   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
у слов тополе и моли разные окончания так ...?
Ответить
Математика
В зоопарке живут 28 хищников,из них 8 тигров и9 львов,а остальные-пантеры,сколько пантер в зоопарке, реши задачу разными способам
Ответить
Русский язык
Составить слова существительные из слова космос
Ответить
Русский язык
Составьте с данными прилагательными такие предложения, в которых они будут играть роль неоднородных определений.   1)круглый, желтый; 2)узкая, песч...
Ответить
Українська література
Самое крупное озеро Северной Америки?
Ответить