Рыбки-санитары очищают чешую других рыб от паразитов и вредных бактерий . За 15 минут ченрноморская - рыбка снитар морской юнкер помогает 20 рыбам . Сколько рыб морской юнкер очистит за 2 часа, работая так же быстро?
Математика
Рыбки-санитары очищают чешую других рыб от паразитов и вредных бактерий . За 15 минут ченрноморская - рыбка снитар морской юнкер помогает 20 рыбам . Сколько рыб морской юнкер очистит за 2 часа, работая так же быстро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 мин= 20 рыб 2 часа -? рыб 2часа=120 мин 1)120:15=8(раз) 2) 20*8=160(р) Столько рыб морской юнкер очистит
Гость:
1 ч = 60 мин ⇒ 2 ч=2·60мин=120мин 120:15=8 (раз) 20·8=160 (р.) Ответ: за 2 часа морской юнкер очистит 160 рыб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Математика
В зоопарке живут 28 хищников,из них 8 тигров и9 львов,а остальные-пантеры,сколько пантер в зоопарке, реши задачу разными способам
Русский язык