Рыбки-санитары очищают чешую других рыб от паразитов и вредных бактерий . За 15 минут ченрноморская - рыбка снитар морской юнкер помогает 20 рыбам . Сколько рыб морской юнкер очистит за 2 часа, работая так же быстро?

Математика

Рыбки-санитары очищают чешую других рыб от паразитов и вредных бактерий . За 15 минут ченрноморская - рыбка снитар морской юнкер помогает 20 рыбам . Сколько рыб морской юнкер очистит за 2 часа, работая так же быстро?

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