помогите пожалуйста составить английские слова из букв lorof, budropac

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помогите пожалуйста составить английские слова из букв lorof, budropac
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FLOOR - этаж CUPBOARD - буфет
Гость:
floor - этаж, пол cupboard - шкаф для посуды
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