средняя скорость бега лыжника 15км\ч,а другого 200 м\мин.Какой лыжник бежит быстрее,и на сколько больше километров пробегает за 1 час ?
Математика
средняя скорость бега лыжника 15км\ч,а другого 200 м\мин.Какой лыжник бежит быстрее,и на сколько больше километров пробегает за 1 час ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200м/мин*60 мин=12000 (м) - пробежит второй лыжник 2) 12000м= 12км/ч => лыжник, который бежал со скоростью 15 км/ч пробежит больше километров, чем второй 3) 15000-12000=на 3000 м больше пробежит первый, чем второй.
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