Какой орган в древности анатомы называли "царем органов"
Биология
Какой орган в древности анатомы называли "царем органов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сердце т.к они думали что в серце душа и память человека
Гость:
Это конечно же сердцо.Считалось ,что сердце как главный орган того, что чувствует и запоминает человек.
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