покажите как решать уравнения реакций типа Al2O3+K2O=2KAlO2

Химия
покажите как решать уравнения реакций типа Al2O3+K2O=2KAlO2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну бывают два типа таких реакций: в растворе и при сплавлении в растворе с амфотерными гидроксидами(Al,Zn,...) и щелочью(Na,K,...) образуются комплексы типа: Al(OH)3+3NaOH=Na3[Al(OH)6] но чтобы такое писать нужно знать коордиационные числа элементов... если же при сплавлении то Al2O3+K2O=2KAlO2 тоже самое что Al(OH)3+KOH= КAlO2+ 2H2O только что без воды( потому что высокая температура)
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