лодка плыла 3ч против течения реки и 2ч по её течению и всего проплыла 48 км. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч?

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лодка плыла 3ч против течения реки и 2ч по её течению и всего проплыла 48 км. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч?

Автор: Гость