лодка плыла 3ч против течения реки и 2ч по её течению и всего проплыла 48 км. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч?

Алгебра
лодка плыла 3ч против течения реки и 2ч по её течению и всего проплыла 48 км. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч - собственная скорость лодки, тогда её скорость по течению реки составляет (х+2) км/ч, а против течения - (х-2) км/ч. Всего лодка проплыла 3(х+2)+2(х-2) . Составим и решим уравнение: 3(х+2)+2(х-2)=48  
Гость:
пусть скорость лодки=х тогда скорость потечению реки=х+2 а против=х-2 Получаем уравнение: (x-2)*3+(x+2)*2=48 3x-6+2x+4=48 3x+2x=48+6-4 5x=50 x=10
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