В магазине было продано три куска ткани:ситец, хлопок и шелк. Сумма, вырученная за ситец, составила 0,3, а стоимость хлопка - 0,25 стоимости всей ткани. Остальная сумма была выручена за 13,5 м шелка, который продавался по 74,1р...
Математика
В магазине было продано три куска ткани:ситец, хлопок и шелк. Сумма, вырученная за ситец, составила 0,3, а стоимость хлопка - 0,25 стоимости всей ткани. Остальная сумма была выручена за 13,5 м шелка, который продавался по 74,1р за 1 м. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫРУЧЕНО ЗА ВСЮ ПРОДАННУЮ ТКАНЬ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - общая вырученная сумма 0,3Х - за ситец 0,25Х - за хлопок 13,5 * 74,1 = 1000,35 - за шелк 0,3Х + 0,25Х + 1000,35 =Х 0,45Х = 1000,35 Х=2223 руб - общая выручка
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