В магазине было продано три куска ткани:ситец, хлопок и шелк. Сумма, вырученная за ситец, составила 0,3, а стоимость хлопка - 0,25 стоимости всей ткани. Остальная сумма была выручена за 13,5 м шелка, который продавался по 74,1р...

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В магазине было продано три куска ткани:ситец, хлопок и шелк. Сумма, вырученная за ситец, составила 0,3, а стоимость хлопка - 0,25 стоимости всей ткани. Остальная сумма была выручена за 13,5 м шелка, который продавался по 74,1р за 1 м. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫРУЧЕНО ЗА ВСЮ ПРОДАННУЮ ТКАНЬ??

Автор: Гость