В одном ящике было на 48 кг больше моркови, чем в другом. в первый ящик положили ещё 35кг, а во второй 57 кг. В каком ящике моркови больше и на сколько?
Математика
В одном ящике было на 48 кг больше моркови, чем в другом. в первый ящик положили ещё 35кг, а во второй 57 кг. В каком ящике моркови больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом ящике-на 48 кг моркови больше во втором-? к первому добавили -35кг моркови к второму-57. Решение; 1)48+35=83 2)83-57=26 Ответ: в первом ящике на 26кг моркови больше.
Гость:
В одном ящике было на 48 кг больше моркови, чем в другом. в первый ящик положили ещё 35кг, а во второй 57 кг. В каком ящике моркови больше и на сколько? Примем а - количество моркови в первом ящике, кг в - количество моркови во втором ящике, кг тогда Есть два варианта решения задания, в зависимости от того в каком ящике было на 48 кг моркови больше. В первом или втором? 1) а=в+48 а+35=в+48+57 а=в+48+57-35=70 а=в+70 а-в=70 в первом ящике было моркови больше, чем во втором на 70 кг. 2) а+48=в а+48+35=в+57 в=а+48+35-57 в=а+26 в-а=26 во втором ящике было моркови больше, чем во втором на 26 кг.
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