Каково давление газа если в каждом кубическом сантиметре его содержится 10 (в 6 степени) молекул,температура 87 градусов

Физика

Каково давление газа если в каждом кубическом сантиметре его содержится 10 (в 6 степени) молекул,температура 87 градусов

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