Каково давление газа если в каждом кубическом сантиметре его содержится 10 (в 6 степени) молекул,температура 87 градусов
Физика
Каково давление газа если в каждом кубическом сантиметре его содержится 10 (в 6 степени) молекул,температура 87 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=nkT. n=N/V p=(N/V)kT=(10^6/1*10^-6)*1.38*10^-23*360=496*10^-11Па (T - температ в кельвинах, kпостоянная Больцмана)
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