Разность потенциалов на клеммах разомкнутого источника тока равна 5 В. Определить внутреннее сопротивление источника тока, если при сопротивлении внешнего участка цепи 5 Ом сила тока равна 0,8 А
Физика
Разность потенциалов на клеммах разомкнутого источника тока равна 5 В. Определить внутреннее сопротивление источника тока, если при сопротивлении внешнего участка цепи 5 Ом сила тока равна 0,8 А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по закону ома для замкнутой цепи 0,8А=5в/(5ом+r) 5+r=5/0.8 5+r=6.25 r=1.25ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Женя взяла в школу яблоки.На перемене женясподружкой съели половину всех яблок и еще пол-яблока,послечегоу нееосталось одно яблоко.Сколько яблок Же...
Математика
В одном ящике было на 48 кг больше моркови, чем в другом. в первый ящик положили ещё 35кг, а во второй 57 кг. В каком ящике моркови больше и на ско...
Математика
В магазине было продано три куска ткани:ситец, хлопок и шелк. Сумма, вырученная за ситец, составила 0,3, а стоимость хлопка - 0,25 стоимости всей т...