Разность потенциалов на клеммах разомкнутого источника тока равна 5 В. Определить внутреннее сопротивление источника тока, если при сопротивлении внешнего участка цепи 5 Ом сила тока равна 0,8 А

Физика
Разность потенциалов на клеммах разомкнутого источника тока равна 5 В. Определить внутреннее сопротивление источника тока, если при сопротивлении внешнего участка цепи 5 Ом сила тока равна 0,8 А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по закону ома для замкнутой цепи 0,8А=5в/(5ом+r) 5+r=5/0.8 5+r=6.25 r=1.25ом 
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