Разность потенциалов на клеммах разомкнутого источника тока равна 5 В. Определить внутреннее сопротивление источника тока, если при сопротивлении внешнего участка цепи 5 Ом сила тока равна 0,8 А

Физика

Разность потенциалов на клеммах разомкнутого источника тока равна 5 В. Определить внутреннее сопротивление источника тока, если при сопротивлении внешнего участка цепи 5 Ом сила тока равна 0,8 А

Автор: Гость