Литературный герой с котрым я хотел бы дружить"Алые паруса"
Литература
Литературный герой с котрым я хотел бы дружить"Алые паруса"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Григ так как он смелый,терпеливый, отважный (как-то так) поблагодори плиз
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