с одного участка собрали 980 кг.картофеля а с другого в 3 раза больше.пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков.сколько таких мешков понадобится чтобы разложить весь картофель?
Математика
с одного участка собрали 980 кг.картофеля а с другого в 3 раза больше.пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков.сколько таких мешков понадобится чтобы разложить весь картофель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поскольку чтобы разложить пятую часть картофеля нужно 16 мешков, то чтобы разложить весь картофель нужно в 5 раз больше мешков, то есть 16*5=80 мешков Ответ: 80 мешков
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