найти площадь круга,если его диаметр 18см 3,6дм 15дм
Математика
найти площадь круга,если его диаметр 18см 3,6дм 15дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ПR квадрат 1)S= 324П 2) S=12.96П 3) S=225П
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