как соотносятся общественное и индивидуальное сознание?

География
как соотносятся общественное и индивидуальное сознание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общественное и индивидуальное сознание тесно связаны между собой.Общественное сознание имеет межиндивидуальный характер,оно вообще независит отличности.А индивидуальное сознание зависит от личности.
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