Газ в сосуде находящейся под давлением 2*10 (в 5 степени) Пеа при температуре 127 градусов.Определите давление газа после того как половина массы газа выпущена из сосуда,а температура понижена на 50 градусов

Физика

Газ в сосуде находящейся под давлением 2*10 (в 5 степени) Пеа при температуре 127 градусов.Определите давление газа после того как половина массы газа выпущена из сосуда,а температура понижена на 50 градусов

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