Газ в сосуде находящейся под давлением 2*10 (в 5 степени) Пеа при температуре 127 градусов.Определите давление газа после того как половина массы газа выпущена из сосуда,а температура понижена на 50 градусов
Физика
Газ в сосуде находящейся под давлением 2*10 (в 5 степени) Пеа при температуре 127 градусов.Определите давление газа после того как половина массы газа выпущена из сосуда,а температура понижена на 50 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это изохорный процесс. Согласно закону Шарля p1/p2=T1/T2/ Выражаем р2=р1Т2/Т1=2*10^5*400/350=2,3*10^5 Па (T-температура в кельвинах, данные переведены в систему СИ)
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