масса ребенка равна 50кг, давление которое он оказывает на лед равна 30000Па,площадь льда равна125кв.см. найти силу тяжести
Физика
масса ребенка равна 50кг, давление которое он оказывает на лед равна 30000Па,площадь льда равна125кв.см. найти силу тяжести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000па=30000н/м 125кв см=0,0125 кв м Сила тяжести=плотность *площадь Fт=30000н/м*0,0125кв м=375н.
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