Горная система древней складчатости на востоке Северной Америки?
Українська література
Горная система древней складчатости на востоке Северной Америки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горная система Аппалачи
Гость:
это горы Кордильеры(на западе) и Аппалачи (на востоке)
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