найдите и спишите близкие по смыслу слова. опускается,кружит,садится,озаряется,плывут,заходит,летит,прошумит,закатывается,прошелестит,освещает.
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найдите и спишите близкие по смыслу слова. опускается,кружит,садится,озаряется,плывут,заходит,летит,прошумит,закатывается,прошелестит,освещает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
опускается,садится озаряется, освещает кружит, закатывается,заходит прошумит, прошелестит летит, плывут (по воздуху)
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