есть 3 лимона 4 яблока и 5 груш. Сколько существует способов выбрать три фрукта-лимон,яблоко и грушу?

Математика

есть 3 лимона 4 яблока и 5 груш. Сколько существует способов выбрать три фрукта-лимон,яблоко и грушу?

Автор: Гость