есть 3 лимона 4 яблока и 5 груш. Сколько существует способов выбрать три фрукта-лимон,яблоко и грушу?
Математика
есть 3 лимона 4 яблока и 5 груш. Сколько существует способов выбрать три фрукта-лимон,яблоко и грушу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4*5=60 способов
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