2. Найдите ошибки, вызванные нарушением грамматических норм, и исправьте их. 1) Он нашел свой тапок под кроватью. 2) Дети с трепетом ожидали запуска бумажный змей. 3) В тот день на рынке не было помидор, зато было много мандари...
Русский язык
2. Найдите ошибки, вызванные нарушением грамматических норм, и исправьте их. 1) Он нашел свой тапок под кроватью. 2) Дети с трепетом ожидали запуска бумажный змей. 3) В тот день на рынке не было помидор, зато было много мандаринов и апельсинов. 4) Стальную рельсу положили неправильно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тот день на рынке не было помидор, зато было много мандаринов и апельсинов. Вчера на рынке не было помидоров,зато было очень много фруктов. LOL
Гость:
1,НЕ тапок,тапочек 2,НЕ бумажный змей,а бумажного змея 3,НЕ помидор,а помидоров 4,НЕ стальную рельсу,а стальной рельс вроде так...)но 100% не даю)где-то процентов 80)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Радиус окружности,описанной около треугольника АВС, равен 3 см. Найдите сторону АВ этого треугольника, если угол С равен 30 градусов.
Математика
Пеппи играла в эту игру с Томми и Анникой 250 раз,с капитаном Эфриомом в два раза больше ,а с господином Нильсоном на 450 раз меньше,чем с капитано...
Обществознание