2 оператора должны разослать объявление 870 адресатам один оператор отсылает 25 соо??щений в минуту а другой 33 сколько минут им понадобится чтобы разослать объявление

Математика

2 оператора должны разослать объявление 870 адресатам один оператор отсылает 25 соо??щений в минуту а другой 33 сколько минут им понадобится чтобы разослать объявление

Автор: Гость