2 оператора должны разослать объявление 870 адресатам один оператор отсылает 25 соо??щений в минуту а другой 33 сколько минут им понадобится чтобы разослать объявление
Математика
2 оператора должны разослать объявление 870 адресатам один оператор отсылает 25 соо??щений в минуту а другой 33 сколько минут им понадобится чтобы разослать объявление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+33=58 сообщений отправляют два оператора 870:58=15 минут понадобится Ответ: 15 мин
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