2 пи: 3 выразить в градусах

Алгебра
2 пи: 3 выразить в градусах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пи это 180°, а 2 пи это 360°
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