2 поезда вышли на встречу друг другу. скорость первого 84км/ч, скорость второго 73км/??. встретились они через 6 часов. какого расстояние между городами?
Математика
2 поезда вышли на встречу друг другу. скорость первого 84км/ч, скорость второго 73км/??. встретились они через 6 часов. какого расстояние между городами?
Ответ(ы):
Гость:
1)73+84=157(км/ч)-общая скорость 2)157x6=942(км)-расстояние (73+84)х6=942(км) 73х6+84х6=942(км) Ответ: 942 километра
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