2 поезда вышли на встречу друг другу. скорость первого 84км/ч, скорость второго 73км/??. встретились они через 6 часов. какого расстояние между городами?

Математика

2 поезда вышли на встречу друг другу. скорость первого 84км/ч, скорость второго 73км/??. встретились они через 6 часов. какого расстояние между городами?

Автор: Гость