Как найти ширину прямоугольника если извесна длина и площадь
Математика
Как найти ширину прямоугольника если извесна длина и площадь
Ответ(ы):
Гость:
Площадь разделить на длину
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