Сколько диагоналей можно провести из каждой вершины 5- 6- 8- n-угольных многоугольни??ов. Если можно то поконкретнее как находим.
Геометрия
Сколько диагоналей можно провести из каждой вершины 5- 6- 8- n-угольных многоугольни??ов. Если можно то поконкретнее как находим.
Ответ(ы):
Гость:
Ну если взять например 6 угольник то тогда 5
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