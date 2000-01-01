От двух пристаней, расстояние между которыми 2 км,отплыли навстречу друг другу два катера.Один катер прошел 450 м,а другой 350 м.Какое расстояние стало между катерами?

Математика

От двух пристаней, расстояние между которыми 2 км,отплыли навстречу друг другу два катера.Один катер прошел 450 м,а другой 350 м.Какое расстояние стало между катерами?

Автор: Гость