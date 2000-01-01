От двух пристаней, расстояние между которыми 2 км,отплыли навстречу друг другу два катера.Один катер прошел 450 м,а другой 350 м.Какое расстояние стало между катерами?
Математика
От двух пристаней, расстояние между которыми 2 км,отплыли навстречу друг другу два катера.Один катер прошел 450 м,а другой 350 м.Какое расстояние стало между катерами?
Ответ(ы):
Гость:
2км=2000м 1)450+350=800 2)2000-800=1200 Ответ: 800 м растояние между катерами
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