1.представьте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа 0,03 0,206 0,68 7,5 4,05 3,64 2.представьте в виде десятичной дроби 4/10,78/100,8/100,253/1000,52/1000,9/1000,798/10000,45/10000

Математика
1.представьте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа 0,03 0,206 0,68 7,5 4,05 3,64 2.представьте в виде десятичной дроби 4/10,78/100,8/100,253/1000,52/1000,9/1000,798/10000,45/10000
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Ответ(ы):
Гость:
3/100    206/1000=103/500   68/100=34/50  7 5/10=7 1/2  4 5/100=4 1/20  3 64/100=3 32/50    4/10=0,4  78/100=0,78  8/100=0,08  253/1000= 0,253  52/1000=0,052  9/1000=0,009  798/10 000=0,0798  45/10 000=0,0045
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