1.представьте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа 0,03 0,206 0,68 7,5 4,05 3,64 2.представьте в виде десятичной дроби 4/10,78/100,8/100,253/1000,52/1000,9/1000,798/10000,45/10000

Математика

1.представьте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа 0,03 0,206 0,68 7,5 4,05 3,64 2.представьте в виде десятичной дроби 4/10,78/100,8/100,253/1000,52/1000,9/1000,798/10000,45/10000

Автор: Гость