1.представьте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа 0,03 0,206 0,68 7,5 4,05 3,64 2.представьте в виде десятичной дроби 4/10,78/100,8/100,253/1000,52/1000,9/1000,798/10000,45/10000
Математика
1.представьте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа 0,03 0,206 0,68 7,5 4,05 3,64 2.представьте в виде десятичной дроби 4/10,78/100,8/100,253/1000,52/1000,9/1000,798/10000,45/10000
Ответ(ы):
Гость:
3/100 206/1000=103/500 68/100=34/50 7 5/10=7 1/2 4 5/100=4 1/20 3 64/100=3 32/50 4/10=0,4 78/100=0,78 8/100=0,08 253/1000= 0,253 52/1000=0,052 9/1000=0,009 798/10 000=0,0798 45/10 000=0,0045
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