2 причины самоубийства Катерины в грозе
Литература
2 причины самоубийства Катерины в грозе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Катерина не могла бы жить со своим грехом в доме Кабановых.Потому что ее Кабаниха чмырила. А вторая причина,хм…
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