Какие продукты образуются, помогите пожалуйста С2Н6+СН3Сl+2Na-gt; (С3Н8+NaCL? но в этом с??учае не подбираются коэффициенты )
Химия
Какие продукты образуются, помогите пожалуйста С2Н6+СН3Сl+2Na-gt; (С3Н8+NaCL? но в этом с??учае не подбираются коэффициенты )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-Cl + 2Na + Cl- CH3 -> CH3-CH2-CH3 +2NaCl
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