Какие продукты образуются, помогите пожалуйста С2Н6+СН3Сl+2Na-gt; (С3Н8+NaCL? но в этом с??учае не подбираются коэффициенты )

Химия

Какие продукты образуются, помогите пожалуйста С2Н6+СН3Сl+2Na-gt; (С3Н8+NaCL? но в этом с??учае не подбираются коэффициенты )

Автор: Гость