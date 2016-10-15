Помоге пожалуйста, нужно озаглавить, разбить на 3 абзаца и в каждом абзаце выделит?? ключевые слова!!!! Помогите прошу, нужно сделать до 15.10.16
Русский язык
Помоге пожалуйста, нужно озаглавить, разбить на 3 абзаца и в каждом абзаце выделит?? ключевые слова!!!! Помогите прошу, нужно сделать до 15.10.16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заглавие "Русский крестьянин" второй абзац начинается "Путешественник ..." третий начинается " В России нет человека..." из первого абзаца: смышленность, проворство и ловкость крестьян второй: не заметите грубого удивления, презрения в ответ на просьбу третий: бедность, нищий, уходя скитаться, оставляет избу, опрятность наших крестьян (это один из вариантов, можно по-другому сделать)
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