Помоге пожалуйста, нужно озаглавить, разбить на 3 абзаца и в каждом абзаце выделит?? ключевые слова!!!! Помогите прошу, нужно сделать до 15.10.16

Гость: Гость:

Заглавие "Русский крестьянин" второй абзац начинается "Путешественник ..." третий начинается " В России нет человека..." из первого абзаца: смышленность, проворство и ловкость крестьян второй: не заметите грубого удивления, презрения в ответ на просьбу третий: бедность, нищий, уходя скитаться, оставляет избу, опрятность наших крестьян (это один из вариантов, можно по-другому сделать)