Срочно решить уровнение 6 класса! Помогите пж 2\9+х=1\10+1\3
Математика
Срочно решить уровнение 6 класса! Помогите пж 2\9+х=1\10+1\3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9+х=3/30+10/302/9+x=13/30x=99/90-20/90x=79/90
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