Выпишите из стихотворения риторическую фигуру которая передаёт восторг и восхищ??ние автора свободной и беззаботной жизнью кузнечика. Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! Препр...

Литература

Выпишите из стихотворения риторическую фигуру которая передаёт восторг и восхищ??ние автора свободной и беззаботной жизнью кузнечика. Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! Препровождаешь жизнь меж мягкою травою И наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, Но в самой истине ты перед нами царь: Ты Ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен! Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен; Что видишь, всё твое; везде в своем дому; Не просишь ни о чем, не должен никому. 1767

Автор: Гость