Помогите пожалуйста написать сочинения по картине Васнецова Иван царевич на сером волке

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Помогите пожалуйста написать сочинения по картине Васнецова Иван царевич на сером волке
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Знаменитый русский художник Виктор Михайло­вич Васнецов является непревзойдённым мастером фольклорной и исторической живописи.Картина «Иван-царевич на Сером Волке» была написана В. М. Васнецовым в 1889 году по сюжету известной русской народной сказки, строчки из кото­рой невольно вспоминаются при просмотре картины: «Помчался серый волк с Иваном — царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой — синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает… » Глядя на картину, зритель словно погружается в волшебный мир, оказавшись рядом с главными героями сказки: Иваном-царевичем и Еленой Пре­красной, которые скачут на Сером Волке подальше от владений злого царя. Сидя на своём верном друге, Иван-царевич креп­ко и бережно обнимает Елену Прекрасную. На нём красивый кафтан из дорогой парчи, подпоясанный зелёным кушаком, чёрные перчатки с узором, крас­ная шапочка на голове и красивые красные сапоги. У Ивана-царевича серьёзное выражение лица. Его большие глаза тревожно всматриваются вдаль: нет ли за ними погони? Не отнимет ли злодей его счастье? За спиной у главного героя виднеется меч: добрый молодец всегда готов встать на защиту. Рядом с ним сидит Василиса Прекрасная — рус­ская красавица с длинными вьющимися русыми во­лосами, которые развеваются на ветру. Она одета в красивое светло-голубое шёлковое платье с золотой отделкой рукавов и нижней части одежды. Шею кра­савицы украшают жемчужные бусы. На ногах у неё красивые сафьяновые сапожки. Её голову покрывает красивая шапочка, украшенная драгоценными кам­нями. Девушка положила голову на грудь своего спасителя, у неё задумчивый взгляд. Царевна отдала свою судьбу в руки Ивана-царевича и смиренно сло­жила руки перед собой. Образ Василисы Прекрасной был написан художником со своей племянницы — Натальи Анатольевны Мамонтовой. Серый Волк изображён в движении. Он несётся что есть духу, чтобы его не догнали. Уши сказочного персонажа прижаты к голове, язык выглядывает из огромной зубастой пасти, но глаза не выражают злобу. Сильные лапы оторвались от земли, чтобы сделать очередной длинный прыжок через болото. Герои сказки изображены на фоне пейзажа. Вид­но, что их путь проходит через старый лес. Вековые деревья обросли зелёным мхом, их кора полопалась и местами оторвалась. Лес мрачен и страшен, он символизирует злые силы, окружившие главных ге­роев. Вокруг непроходимая чаща. Корявые тёмные ветви мешают беглецам. Красивые белые кувшинки, растущие на болоте и нежно-розовые цветы старой яблони с ярко-зелёными листочками, символизируют надежду на спасение и счастливый конец. Картина выполнена в контрастных тонах: тёмные краски леса являются символом злых сил, тревоги и опасности. Главные герои живописного произве­дения написаны яркими светлыми красками — это добрые, светлые силы. Борьба добра со злом непре­менно закончится победой первого, как традиционно завершаются все русские народные сказки. В. М. Васнецов в картине «Иван-царевич на Се­ром Волке» создал волшебный мир русской народной сказки. Перечитывая Ивана-царевича и серого волка, непременно вспоминается это произведение живопи­си, которое остаётся в памяти неразрывно связанное с русской народной сказкой.
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