Помогите, пожалуйста с математикой! Спасибо!

Алгебра
Помогите, пожалуйста с математикой! Спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 - х) / 2 + 3х / 5 = 4 5(2 - х) + 6х = 40 10 - 5х + 6х = 40  х = 40 - 10  х = 30 ------------------------------------ 3/х  * ух^2/ 6 = yx / 2 ------------------------------------ = mn / p^2 * p / 4m^2n^2 = 1 / 4mn -------------------------------------------------- = (16m^3 * n^4) / (n^4 * 16m^4) = 1 / m
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Небылица про репку продолжить
Ответить
Алгебра
Упростите выражение : буквы а и б ФОТО ВНИЗУ
Ответить
Математика
Из 32 учащихся 12 человек занимаются танцами, 15 – пением, 5 человек - и танцами и пени??м. Сколько учащихся не занимается ни тем, ни другим? Нужен...
Ответить
Алгебра
Упростите : -(1/3ху^3)^2*(-3х)^3 (-5х^3у)^2*(1/5аb^3)^3
Ответить
Английский язык
Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future (be)going to a) Have you ever heard of anyone called „Sky‟? - Present P...
Ответить