Небылица про репку продолжить

Литература
Небылица про репку продолжить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И съели они всем селом эту репку. Настолько была вкусной , что дед посадил еще реп на своем огороде . И передавалось это из поколения в поколения. Внуки и правнуки , праправнуки сажали репу еще много и много лет.
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