Из 32 учащихся 12 человек занимаются танцами, 15 – пением, 5 человек - и танцами и пени??м. Сколько учащихся не занимается ни тем, ни другим? Нужен подробный разбор.
Математика
Из 32 учащихся 12 человек занимаются танцами, 15 – пением, 5 человек - и танцами и пени??м. Сколько учащихся не занимается ни тем, ни другим? Нужен подробный разбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 - всего 32 - 12 - 15 = 20 - 15 = 5 12 - танцы 32 - 12 - ученики, не занимающиеся пением 32 - 15 - ученики, не занимающиеся танцами 15 + 12 = 27 - ученики, занимаются или танцами или пением 32 - 27 = 5 учеников, ни чем не занимающиемся
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