Из 32 учащихся 12 человек занимаются танцами, 15 – пением, 5 человек - и танцами и пени??м. Сколько учащихся не занимается ни тем, ни другим? Нужен подробный разбор.

Математика

Из 32 учащихся 12 человек занимаются танцами, 15 – пением, 5 человек - и танцами и пени??м. Сколько учащихся не занимается ни тем, ни другим? Нужен подробный разбор.

Автор: Гость