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32:2×10+160×5реши по действиям
Математика
32:2×10+160×5реши по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32:2=16 16x10=160 160+160=320 320х5=1600
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