Причины мести дубровского троекурову

Литература
Причины мести дубровского троекурову
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский хотел отомстить за своего отца. Он придумывает план мести, хочет его осуществить. Пожар-это его месть, но Дубровский осуществить свой план из-за препятствия. Препятствие-это любовь к Маше. Дубровский просто не смог причинить боль Марии. Ведь если он ранит Троекурова, то ранит и сердце возлюбленной. А если дом Троекурова запылает, то может пострадать Маша. Владимир прощает своего врага, предоставляя Троекурова его совести, и отказывается от мести.  Дубровский поступил правильно.
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