Найдите лишнее,обоснуйте ответ. переборка,промывание,нарезка,чистка.

Технология
Найдите лишнее,обоснуйте ответ. переборка,промывание,нарезка,чистка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарезка - лишняя. Всё остальное относится к техническому обслуживанию и не меняет размеров деталей и не производит новых деталей.
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