Подберите по два слова в основах в которых есть:1) только корень 2) приставка и коре??ь 3) корень и суффикс 4) корень приставка и суффикс 5)приставка и суффикс

Русский язык

Подберите по два слова в основах в которых есть:1) только корень 2) приставка и коре??ь 3) корень и суффикс 4) корень приставка и суффикс 5)приставка и суффикс

Автор: Гость