Подберите по два слова в основах в которых есть:1) только корень 2) приставка и коре??ь 3) корень и суффикс 4) корень приставка и суффикс 5)приставка и суффикс
Русский язык
Подберите по два слова в основах в которых есть:1) только корень 2) приставка и коре??ь 3) корень и суффикс 4) корень приставка и суффикс 5)приставка и суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)бег 2)забег 3)бега 4)бегун 5)ничего в голову не пришло(
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