Решите пожалуйста первых 3 задания

Гость: Гость:

1. (C6H10O5)n + nH2O = nC6H12O6 , значит, потребуется 120 молекул воды 2. М = 20*(12*6 + 1*12 + 16*6) = 3600 3. Один виток двойной спирали ДНК содержит 10 пар нуклеотидов и имеет длину 3,4 нм. Следовательно, одна пара нуклеотидов занимает участок ДНК длиной 0,34 нм. Фрагмент длиной 61,2 нм содержит 61,2нм : 0,34нм = 180 пар нуклеотидов = 360 нуклеотидов. В двухцепочечной молекуле ДНК А=Т, Г=Ц Значит, А=Т=90 нуклеотидов. Пусть х - кол-во гуаниловых нуклеотидов, тогда кол-во цитидиловых нуклеотидов тоже равно х. 2х + 180 = 360 2х = 180 х = 90 Ответ: 90 остатков оснований гуанина