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1/8+5/9-1/4 решите плиз
Математика
1/8+5/9-1/4 решите плиз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/72+40/72-18/72=31/72
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