Умоляю решите 208 номер

Математика
Умоляю решите 208 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) начало отсчёта найдно не верно оно будет на 4 чёрточки влево от А, прямо над первой цифрой 2 2) единичный отрезок равен 0.5см 3)С(-2) Д(1.5) Е(3) 4)между точками 10 ед отрезков на будущее единичный отрезок не всегда равен целому числу)
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