Умоляю решите 208 номер

Гость: Гость:

1) начало отсчёта найдно не верно оно будет на 4 чёрточки влево от А, прямо над первой цифрой 2 2) единичный отрезок равен 0.5см 3)С(-2) Д(1.5) Е(3) 4)между точками 10 ед отрезков на будущее единичный отрезок не всегда равен целому числу)