Как пересказать рассказ не читая его
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Как пересказать рассказ не читая его
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Никак ,или читай краткое содержание
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