2.Разделите фигуру на четыре равные части (то есть такие фигуры, из которых любые д??е можно наложить друг на друга так, чтобы они совпали)

Математика

2.Разделите фигуру на четыре равные части (то есть такие фигуры, из которых любые д??е можно наложить друг на друга так, чтобы они совпали)

Автор: Гость