Найти массу оловянно солдатика объемом 2,1 см в Кубе
Математика
Найти массу оловянно солдатика объемом 2,1 см в Кубе
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2,1•2,1•2,1=9,261 Ответ:9,261
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