Ребята пожалуйста!! Мне нужно дополнить завоеван е Ассирийского государства и достижения!!!! Пожалуйста!! Помогите!

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Захватнические военные походы ассирийцы начали в первой половине IX века до н. э. Они захватили всю Месопотамию, Палестину и Кипр, территории современных Турции и Сирии, а также Египет (который, однако, потеряли спустя 15 лет). На покоренных землях они образовали провинции, обложив их ежегодной данью, а наиболее искусных ремесленников переселяли в ассирийские города (вероятно, поэтому в искусстве Ассирии заметно влияние культур окружающих народов). Своей империей ассирийцы управляли очень сурово, депортируя или казня всех бунтовщиков